 Скрипник: Починається кінозал цей. Маячня божевільного | Футбол | Champion.com.ua
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Скрипник: Починається кінозал цей. Маячня божевільного

Сьогодні 20:09 1145 0
Наставник емоційно прокоментував поразку в матчі УПЛ
Скрипник: Починається кінозал цей. Маячня божевільного
#Скрипник, #Зоря, #Олімпік

Джерело - ТК Футбол.

У наставника Зорі Віктора Скрипника не викликає поваги арбітр перенесеного матчу 10-го туру УПЛ його команди з Олімпіком (1:2).

Про це заявив сам фахівець.

"Триває все це вже багато матчів. Не підряд, але мені шкода своїх хлопців. Нічого, все одно будемо 3-ми. Ми підходимо туди вище, нам дають понюхати, але нервів вже не вистачає. Боремося з вітряними млинами. Всі розуміють, але якось так у нас. Ніяких коментарів, нічого з боку арбітрів. Комусь так потрібно. Запитуйте у судді. Це не перший випадок такий. Епізод з голом? Ви з мене витягаєте ось це все, а потім попередження клубу дають. Мені шкода хлопців. Ми стоїмо на цьому місці, ми його захистимо.

Так теж не можна знущатися просто від гри до гри. Минулий сезон, тепер знову. Ви ж журналісти рахуєте, скільки очок відбирають. Ми боремося з цим другий рік. Свою мету ми виконаємо. А календар це взагалі нонсенс. Потім цих хлопців хочуть в збірну викликати. А як він буде грати в збірній, якщо цілий місяць грає через другий день на третій. І всі матчі вирішальні. І півфінал Кубка, і зараз призові місця. А потім в збірній скажуть, мовляв, не підходить. Хлопці горять, щоб їх в збірну викликали, щоб увагу звернули. А як вони себе покажуть, якщо вони вичавлені.

І судді ще так працюють. Хлопців шкода. Який футбол, якщо все складається з таких рішень - там пересмикнув, там вилучив, там поставив. Починається цей кінозал. Маячня божевільного. Суддя повагу повинен викликати, а у мене вони не викликають повагу", - сказав Скрипник.

Раніше, Олімпік у більшості переміг Зорю у перенесеному матчі УПЛ.

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