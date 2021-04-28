Марсело може пропустити матч-відповідь з Челсі через вибори

Футболіста викликали на виборчу дільницю в Мадрид

Захисник мадридського Реала Марсело може пропустити матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі.

Про це повідомляє El Mundo.

Гравець отримав повістку, за якою повинен в обов'язковому порядку бути присутнім на виборчій дільниці в ролі спостерігача на виборах в Мадридську асамблею, які відбудуться 4 травня.

У зв'язку з цим, Марсело не зможе вилетіти до Лондона на день пізніше через медичних протоколів.

Своєю чергою Реал подав апеляцію, проте як і раніше немає остаточного рішення щодо звільнення бразильця від даних зобов'язань.

У поточному сезоні Марсело провів 16 матчів у всіх турнірах за команду Зінедіна Зідана, відзначившись чотирма асистами.

Матч Челсі - Реал відбудеться в середу, 5 травня. Початок матчу - 22:00.

Перший поєдинок між Реалом і Челсі завершився з рахунком 1:1.