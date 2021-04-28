Аталанта відмовилась продавати Маліновського в Інтер

Джерело - espreso.tv.
Аталанта відмовилася відпускати українського футболіста Руслана Маліновського в Інтер.
Про це повідомляє Calciomercato.
Інтер зацікавлений у трансфері Маліновського і готовий запропонувати за нього 25 млн євро, проте Аталанта не збирається відпускати українського півзахисника.
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Головний тренер клубу з Бергамо Джоан П'єро Гасперіні планує будувати навколо хавбека ігрову схему та відвести йому роль, яку в Аталанті грав її колишній лідер - аргентинець Алехандро Гомес.
У нинішньому сезоні Малиновський зіграв за Аталанту 36 матчів, забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.
Transfermarkt оцінює вартість українського футболіста у 21 млн євро.
Нагадаємо, гол Маліновського допоміг Аталанті розгромити Болонью в 33 турі Серії А.