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Аталанта відмовилась продавати Маліновського в Інтер

Сьогодні 14:14 622 1
Руслан Маліновський залишиться в Аталанті
Аталанта відмовилась продавати Маліновського в Інтер
#Аталанта, #Маліновський, #Інтер

Джерело - espreso.tv.

Аталанта відмовилася відпускати українського футболіста Руслана Маліновського в Інтер.

Про це повідомляє Calciomercato.

Інтер зацікавлений у трансфері Маліновського і готовий запропонувати за нього 25 млн євро, проте Аталанта не збирається відпускати українського півзахисника.

Актуально: Маліновський - у команді тижня Серії А

Головний тренер клубу з Бергамо Джоан П'єро Гасперіні планує будувати навколо хавбека ігрову схему та відвести йому роль, яку в Аталанті грав її колишній лідер - аргентинець Алехандро Гомес.

У нинішньому сезоні Малиновський зіграв за Аталанту 36 матчів, забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.

Transfermarkt оцінює вартість українського футболіста у 21 млн євро.

Нагадаємо, гол Маліновського допоміг Аталанті розгромити Болонью в 33 турі Серії А.

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