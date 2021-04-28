Шабанов: Тренер хоче бачити мене гравцем Легії

Артем Шабанов прокоментував своє майбутнє у Легії

Захисник Легії Артем Шабанов оцінив своє майбутнє у польському клубі.

Про це розповів сам футболіст.

"Тренер не приховує, що хотів би бачити мене повноправним гравцем Легії. Але чекають мене в Варшаві в кінці цього тижня з іншої причини: команда може достроково стати чемпіоном. Важливо: Гравець збірної України повернеться у Динамо Все може вирішитися заочно в середу. Якщо Ракув, який іде третім і має матч в запасі, не обіграє Ягеллонію. Якщо переможе – варшав'янам треба буде взяти хоча б очко вдома з Віслою", – пояснив Шабанов.

Захисник приєднався до Легії у лютому та встиг провести лише 8 матчів. Оренда з Динамо розрахована до 30 червня, але у поточному сезоні українець вже не зіграє через травму.

Раніше повідомлялося, що Легія викупить у Динамо травмованого Шабанова.