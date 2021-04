ПСЖ - Манчестер Сіті 1:2. ОНЛАЙН

75' Незважаючи на перевагу Манчестер Сіті на табло, ПСЖ не володіє ініціативою і не створює гостроти біля воріт суперника.

73' Неймар грубо збив Діаша біля чужих воріт. Жовта картка для бразильця.

71' ГОООООЛ! Манчестер Сіті виходить вперед! Марез пробив точно у дальній кут, Навас не встиг зреагувати. На повторі видно, що м'яч пройшов через стінку.

70' Паредес після цього епізоду емоціонально вибив м'яч, за що отримав жовту картку.

69' Гує збив Фодена перед штрафним майданчиком ПСЖ. Небезпечний стандарт для "містян".

67' Продовжують гравці Манчестер Сіті створювати тиск на ворота ПСЖ, але поки до удару не доходить.

65' ГОООООЛ! Манчестер Сіті зрівнює рахунок! Розіграли кутовий гравці Сіті, Зінченко віддав передачу на Де Брейне, який виконував подачу у штрафний майданчик, але м'яч пролетів над усіма гравцями і закрутився у дальній кут воріт. Навас прогавив цей епізод.

64' Зінченко перехопив м'яч і розпочав атаку Ман Сіті, але простріл Волкера заблокували. Кутовий для "містян".

62' Заміна у складі Манчестер Сіті: Олександр Зінченко вийшов на поле замість Жоау Кансело.

61' Де Брейне пробивав через себе після рикошету від захисника ПСЖ, але м'яч пішов вище воріт.

59' Ді Марія відібрав м'яч у Кансело, прорвався до центру поля і виконував закидання на Мбаппе. Француз втікав від захисників Сіті, але Едерсон вийшов далеко з воріт і вибив м'яч подалі.

58' Марез у боротьбі з Паредесом впав біля штрафного майданчику ПСЖ, але свисток арбітра промовчав.

56' Мбаппе класно накрутив Стоунза і прострілював у зону воротарського, але Вератті трохи не дістався до м'яча.

54' Неймар втікав від Родрі, але іспанець тримав вінгера ПСЖ за футболку, штрафний для парижан.

52' Ді Марія обіграв Кансело у центрі поля, але Де Брейне сфолив проти аргентинця.

50' У попередньому епізоді Ді Марія наступив Кансело на ногу, апелюють гравці Ман Сіті до арбітра.

49' Фоден виконував подачу з лівого флангу, але м'яч перелетів усіх та вийшов за межі поля.

47' Де Брейне подавав зі штрафнго, але Баккер вибив м'яч подалі від своїх воріт. На підбиранні Манчестер Сіті.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! ПСЖ мінімально переграє Манчестер Сіті. Абсолютно заслужений результат за грою, адже господарі створили більше небезпечних моментів біля воріт суперника.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Ді Марія та Волкер боролися за м'яч у центрі поля і англієць підштовхнув Анхеля. Штрафний на користь парижан.

42' Сілва викотив Фодену, який пробивав з дуже небезпечної позиції, але Навас без проблем парирував цей удар.

41' Флоренці прорвався у штрафний майданчик і відкотив на Неймара, який майже відразу завалився на газон у боротьбі із захисниками. Арбітр вирішив не призначати пенальті.

40' Неймар опинився на газоні після зіткнення з Кансело. Не може поки продовжити гру бразилець.

38' Де Брейне виконував простріл з лівого флангу, але Баккер вибив м'яч на кутовий.

36' Вератті виконував класне закидання на Мбаппе, француз трохи відпустив від себе м'яч і скотив на Баккера, але удар нідерландця прийшовся на захисника.

34' Ді Марія класно прорвався правим флангом, обігравши двох захисників, але передача аргентинця на Неймара вийшла невдалою.

32' Навас помилився при передачі, Фоден перехопив м'яч і виконував подачу на Мареза. Аржилець пробив головою не дуже сильно, біля воротарського за снаряд боролися Сілва з Паредесом та Маркіньосом, португалець впав, але свисток арбітра промовчав.

31' Кансело грубо зіграв проти Мбаппе у центрі поля. Суддя нагородив португальця жовтою карткою.

30' Де Брейне виконував подачу з штрафного, але Навас кулаками вибив м'яч подалі від своїх воріт.

29' Марез класно пішов від Баккера, але захисник ПСЖ виставив ногу і збив аржильця.

28' Паредес пробивав з ближньої стійки, але не влучив трохи по воротах.

26' Ді Марія виконував кутовий, але Едерсон зміг перевести м'яч на ще один корнер.

25' Флоренці виконував подачу у штрафний майданчик, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

23' Неймар у центрі пішов у обіграш, але Де Брюйне з фолом зупинив бразильця.

21' Пішла подача з кутового від Мареза, але захиснки ПСЖ без проблем відбилися.

20' Кансело виконував закидання на Сілву, той зміг дотягнутися до м'яча, але Навас парирував цей удар на кутовий.

19' Неймар збив Мареза у центрі поля. Штрафний на користь "містян".

17' Знову володіє м'ячем Манчестер Сіті, проте до небезпечних моментів справа не доходить.

15' ГОООООЛ! ПСЖ відкриває рахунок у матчі! Ді Марія навішував на ближню штангу, і Маркіньос, вистрибнувши вище всіх, потилицею перевів снаряд за лінію воріт Едерсона.

14' Ді Марія примудрився пробити з дальньої дистанції, але м'яч влучив у плече Родрі. Кутовий для ПСЖ.

12' Після кутового пробивав хтось з гравців ПСЖ по воротах, м'яч після рикошетів опинився у Неймара, той обігрався з Вератті і пробивав по воротах. Від захисника Ман Сіті м'яч пішов на ще один корнер.

10' На газоні опинився Волкер, наткнувся він на ногу Паредеса у минулому епізоді і тримається за пах.

9' Волекр у центрі поля збив Паредеса. Штрафний для парижан.

7' Відразу три гравця запресингували Волкера, але англієць зумів у важкій ситуації заробити аут.

5' Марез виводив Де Брейне на ударну позицію, але бельгійця випередив Маркіньос і вибив м'яч в аут.

4' У центрі поля класно перехопив м'яч Мбаппе, відкотив на Неймара, але бразилець пробив прямо в Едерсона.

2' Контролює Манчестер Сіті м'яч з перших хвилин, схоже, що "містяни" першим номером будуть грати.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Your City team to take on PSG! 💪



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne (C)



SUBS | Steffen, Trafford, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Zinchenko, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia



🔷 #ManCity pic.twitter.com/WPIH1hFXNl