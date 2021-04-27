 Луческу: Гравці Динамо вже звикли, що друге місце - їх максимум | Футбол | Champion.com.ua
Реал - Челсі 1:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:00 4737
Реал - Челсі 1:1: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 22:34 3774
ПСЖ - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція
Сьогодні 21:45 2439
Маліновський є другим гравцем Європи у рейтингу WhoScored
Сьогодні 20:54 677
У бій вступає важка артилерія: розклад матчів українців на 28 квітня
Сьогодні 20:39 275
Вольова перемога Войцех, феєричний дебют учорашніх юніорок і перші втрати українців на чемпіонаті Європи
Сьогодні 19:55 294
Результати першого дня чемпіонату Європи з бадмінтону
Сьогодні 19:25 310
Костюк розібралася з росіянкою на турнірі у Мадриді
Сьогодні 15:24 685
Лунін може перейти у Мілан
Сьогодні 13:46 3092 1
Маліновський - у команді тижня Серії А
Сьогодні 13:14 1054
Блоги
Пулішич забиває знущальний гол у ворота Реала
Пулішич забиває знущальний гол у ворота Реала Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:26 68
Фотогалерея першого змагального дня чемпіонату Європи в Києві
Фотогалерея першого змагального дня чемпіонату Європи в Києві Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:05 184
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:33 210
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:15 925 4
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:10 1174
35-річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
35-річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав Андрій Твердохліб
Вчора 15:29 8296
Син Суркіса став героєм Динамо. Юний голкіпер відбив пенальті
Син Суркіса став героєм Динамо. Юний голкіпер відбив пенальті Valeriy Ruchka
Вчора 13:55 3917
Луческу треба йти з Динамо - ТаТоТаке
Луческу треба йти з Динамо - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 12:02 1114
Він знову це зробив! Маліновський поклав початок розгрому Болоньї
Він знову це зробив! Маліновський поклав початок розгрому Болоньї Valeriy Ruchka
Вчора 10:00 1020
Він мав отримати Золотий м'яч! Олександру Заварову - 60!
Він мав отримати Золотий м'яч! Олександру Заварову - 60! Valeriy Ruchka
Вчора 09:36 9388
Прямі трансляції
Навколо спорту

Луческу: Гравці Динамо вже звикли, що друге місце - їх максимум

Сьогодні 22:25 76 0
Румунський фахівець змінив менталітет киян
Луческу: Гравці Динамо вже звикли, що друге місце - їх максимум
#Луческу, #Динамо

Джерело - Gazeta Sporturilor.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу після перемоги команди в Українській Прем'єр-лізі показав, що успіху можна досягнути в будь-якому віці.

Про це заявив сам фахівець.

"Ніхто не думав, що в моєму віці у мене буде такий ентузіазм. Ще на своїй першій пресконференції в Києві я сказав, що моїми головними уболівальниками будуть люди, яким за 70 років. Моя перемога - ці та їхня перемога. Я показав, що успіху можна досягнути в будь-якому віці.

Попереду у нас ще три матчі і фінал Кубка України. Всі хочуть грати. Буяльський повинен перенести операцію, але він вирішив допомогти команді в кінці сезону. В іншому випадку він пропустив би до трьох місяців. Всі хочуть бути частиною команди. На самому початку деякі футболісти просили відпустити їх, але зараз кожен розуміє, що може в будь-який момент вийти на поле, замінивши іншого гравця.

Минулого року цим гравцям не довіряли. Всі вважали, що Шахтар дуже хороший, наші футболісти навіть звикли до думки, що друге місце - їх стеля. Я ж перетворив їх мислення, повернув віру в те, що вони повинні завжди прагнути до нових досягнень і висот", - сказав Луческу.

Раніше Луческу заявив, що вважає ідею організації європейської Суперліги потворною історією.

Коментарі ()