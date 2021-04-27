Луческу: Гравці Динамо вже звикли, що друге місце - їх максимум

Головний тренер Динамо Мірча Луческу після перемоги команди в Українській Прем'єр-лізі показав, що успіху можна досягнути в будь-якому віці.

Про це заявив сам фахівець.

"Ніхто не думав, що в моєму віці у мене буде такий ентузіазм. Ще на своїй першій пресконференції в Києві я сказав, що моїми головними уболівальниками будуть люди, яким за 70 років. Моя перемога - ці та їхня перемога. Я показав, що успіху можна досягнути в будь-якому віці.

Попереду у нас ще три матчі і фінал Кубка України. Всі хочуть грати. Буяльський повинен перенести операцію, але він вирішив допомогти команді в кінці сезону. В іншому випадку він пропустив би до трьох місяців. Всі хочуть бути частиною команди. На самому початку деякі футболісти просили відпустити їх, але зараз кожен розуміє, що може в будь-який момент вийти на поле, замінивши іншого гравця.

Минулого року цим гравцям не довіряли. Всі вважали, що Шахтар дуже хороший, наші футболісти навіть звикли до думки, що друге місце - їх стеля. Я ж перетворив їх мислення, повернув віру в те, що вони повинні завжди прагнути до нових досягнень і висот", - сказав Луческу.