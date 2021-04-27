Каштру: Шахтар переживає жахливий момент, нічний кошмар

Джерело - ФК Шахтар.
Наставник Шахтаря Луїш Каштру згоден з тим, що нинішній сезон пройшов для команди вкрай невдало.
Про це заявив сам фахівець.
"На жаль, дуже багато неприємних збігів по травмах зараз. Як і в усьому сезоні це було. І коронавірус, і травми. Ви самі знаєте. Ми повинні визнати, що переживаємо жахливий момент, нічний кошмар. Взагалі не граємо на нашому рівні.
Наша мета - завжди перемагати, а зараз ми не виграємо. У нас залишається три вирішальні гри в боротьбі за 2-е місце. Потрібно дивитися вперед і працювати", - сказав Каштру.
Зоря відстає від Шахтаря на 4 очки, але має матч в запасі.
Раніше стало відомо, що кричав Луческу ультрас Динамо під час конфлікту з ними.