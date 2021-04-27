Зідан: Реал повинний показати максимум у матчі проти Челсі

Головний тренер Реала Зінедін Зідан поділився очікуваннями від першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"До кінця сезону залишився всього один місяць, і ми будемо боротися до кінця. Звичайно, у нас є проблеми, але з ними стикаються всі команди без винятку. Бажання вийти на поле і показати все на що ми здатні мотивують нас.

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Це півфінал. Очевидно, нас чекає непростий матч. Ми повинні бути пильними, добре оборонятися і намагатися створювати моменти. Ми повинні показати максимум, щоб створити для Челсі проблеми", - сказав Зідан.