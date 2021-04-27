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Маркевич: Ти можеш на кухні так з дружиною поговорити, але не на всю Україну

Сьогодні 09:30 914 0
Мирон Маркевич прокоментував міцні слова українських тренерів та футболістів
Маркевич: Ти можеш на кухні так з дружиною поговорити, але не на всю Україну
#Маркевич

Джерело - 1927.kiev.ua.

Глава Комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич розкритикував вживання міцних слів футболістами і тренерами у прямому ефірі.

Про це розповів сам функціонер.

"Це наша культура така. У будь-якій цивілізованій державі таких людей не підпустили б до команди. У нас таке проходить. Давайте далі так робити.

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На що це все перетвориться і до чого ми дійдемо? Це все діти дивляться, молоде покоління. Вседозволеність... Потрібно карати...

Я розумію, що є нерви, емоції, але потрібно тримати себе в руках. Ти можеш на кухні так з дружиною поговорити, але не на всю Україну", – сказав Маркевич.

Раніше, Костишин вибачився перед уболівальниками.

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