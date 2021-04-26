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Півзахисник Олександрії зацікавив клуби з Польщі та Угорщини

Вчора 22:09 552 0
Скаути були присутні на матчі Олександрії з Шахтарем
Півзахисник Олександрії зацікавив клуби з Польщі та Угорщини
#Шастал, #Олександрія

Джерело - sport-kr.com.ua.

Півзахисник Олександрії Дмитро Шастал зацікавив клуби з Польщі та Угорщини.

Про це повідомляє Sport Arena.

Cкаути польських та угорських клубів переглядали 25-річного футболіста в матчі з Шахтарем (2:0).

Йдеться про команди з верхньої частини турнірних таблиць цих ліг. 

Дмитро Шастал відзначився забитим голом у ворота гірників і був включений в список кандидатів на звання кращого гравця 23-го туру Favbet Ліги, однак перемогу в голосуванні здобув Ілля Забарний з Динамо.

Всього в нинішньому сезоні на рахунку 25-річного гравця 17 зіграних матчів за команду Володимира Шарана, в яких він забив три голи і зробив один асист.

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