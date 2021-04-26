Шевчук: Думав, Степаненко отримає червону, бо вирубить когось

Перед Новим роком треба було звільняти головного тренера Шахтаря Луїша Каштру.

Про це заявив колишній захисник гірників і національної збірної України В'ячеслав Шевчук.

"Гравці, перш за все, професіонали. Вони грають у Шахтарі. Практично всі гравці своїх збірних. Вони повинні грати за честь клубу. У цьому матчі я побачив тільки Степаненка. Думав, він отримає червону, бо вирубить когось. Він нервовий бігав і не міг нікому передати цю пристрасть і енергію.

У цій ситуації винні всі: Палкін, Боту, селекція і Дарійо Срна, тому що вони повинні впливати. Перед Новим роком я говорив, що Шахтар практично впав на дно, і я мав рацію. Саме тоді потрібно було звільняти Каштру. Зараз від першого місця розрив у 13 очок. Хто буде відповідати, якщо команда посяде 3 місце у чемпіонаті?" - сказав Шевчук.