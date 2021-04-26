Леоненко: Футболісти Шахтаря вже розуміють, що Каштру в команді не буде

Фахівець вважає, що в клубі повинні були зробити висновки

Джерело - ТК Футбол.

Керівництву Шахтаря після матчу з Агробізнесом потрібно було звільняти Луїша Каштру.

Про це заявив колишній форвард збірної України Віктор Леоненко.

"Футболісти вже розуміють, що цього тренера в команді не буде. Вони вже звільнили тренера і розуміють, що його не буде в наступному сезоні. Я б вже після Агробізнеса зробив висновки", - сказав Леоненко.

Відзначимо, що донецький клуб в поточному сезоні буде боротися лише за другу позицію в турнірній таблиці.

Нагадаємо, Олександрія сенсаційно переграла Шахтар у 23 турі УПЛ.