Павелко розповів, як українським фанам поїхати на Євро

УАФ чекає від УЄФА презентацію відвідування чемпіонату Європи для національних асоціацій.

Про це заявив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

"Ви знаєте, що коронавірус приніс дуже великі зміни в плани проведення чемпіонату Європи. Три міста розглядалися на минулому виконкомі УЄФА, два з яких були виключені. Залишаються 10 міст з 12. І багато міст переглядають квоти появи уболівальників на стадіони. На сьогодні є квота мінімум 25 відсотків, але кожне місто може ще переглянути цю квоту в бік збільшення кількості глядачів. У когось це може бути 50 відсотків, 75 відсотків, а хтось розглядає варіант і зі 100 відсотками глядачів.

У зв'язку з цим ми чекаємо від УЄФА презентацію відвідування чемпіонату Європи для національних асоціацій. Ми, звичайно ж, тримаємо руку на пульсі в цій ситуації та будемо допомагати нашим уболівальникам. Потрібно дочекатися офіційних документів, але, швидше за все, уболівальників будуть пускати або з негативним тестом, або з вакциною. Також будуть ще додаткові вимоги, які будуть озвучені найближчим часом", - сказав Павелко.