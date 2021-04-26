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Павелко розповів, як українським фанам поїхати на Євро

Сьогодні 17:26 303 0
Президент УАФ - про можливості відвідати ігри турніру
Павелко розповів, як українським фанам поїхати на Євро
#Павелко, #УАФ

Джерело - ТК Футбол.

УАФ чекає від УЄФА презентацію відвідування чемпіонату Європи для національних асоціацій.

Про це заявив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

"Ви знаєте, що коронавірус приніс дуже великі зміни в плани проведення чемпіонату Європи. Три міста розглядалися на минулому виконкомі УЄФА, два з яких були виключені. Залишаються 10 міст з 12. І багато міст переглядають квоти появи уболівальників на стадіони. На сьогодні є квота мінімум 25 відсотків, але кожне місто може ще переглянути цю квоту в бік збільшення кількості глядачів. У когось це може бути 50 відсотків, 75 відсотків, а хтось розглядає варіант і зі 100 відсотками глядачів.

У зв'язку з цим ми чекаємо від УЄФА презентацію відвідування чемпіонату Європи для національних асоціацій. Ми, звичайно ж, тримаємо руку на пульсі в цій ситуації та будемо допомагати нашим уболівальникам. Потрібно дочекатися офіційних документів, але, швидше за все, уболівальників будуть пускати або з негативним тестом, або з вакциною. Також будуть ще додаткові вимоги, які будуть озвучені найближчим часом", - сказав Павелко.

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