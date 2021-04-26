Денисов: Чорна смуга Шахтаря виглядає безмежною

Перемога над Шахтарем у матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги буде пам'ятною для олександрійського клубу.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Для олександрійців цей матч буде пам'ятним, оскільки вони обіграли Шахтар. Чорна смуга Шахтаря виглядає якоюсь безмежною. Це стосується не тільки результатів, але і травм. Шахтар і збірна України залишилися без Мораеса - він пропустить Євро-2020.

Травму отримав і Валерій Бондар. На 99 відсотків у нього така ж травма, як і у Мораеса - травма хрестоподібних зв'язок коліна. На жаль, такі жахливі новини про стан Шахтаря з точки зору травм", - сказав Денисов.