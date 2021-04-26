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Шевчук: Луческу повівся на провокацію

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Спеціаліст – про конфлікт головного тренера киян з ультрас
Шевчук: Луческу повівся на провокацію
#Шевчук, #Луческу

Джерело - ТК Футбол.

Не можуть фанати Динамо так поводитися під перемоги над Агробізнесом (3:0) у матчі 1/2 фіналу Кубку України.

Про це заявив колишній захисник Шахтаря і національної збірної України В'ячеслав Шевчук.

"Агробізнес зіграв більше матчів у Кубку і втратив багато ключових гравців. Вже міг і Чижевський заявитися.

Я не думаю, що так поводяться фанати Динамо. Це група людей, які налаштовані проти Мірчі Луческу. А він зі своїм досвідом повівся на провокацію. Він ніколи їм не відповідав, а тут не витримав", - сказав Шевчук.

Раніше стало відомо, що кричав Луческу ультрас Динамо під час конфлікту з ними.

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