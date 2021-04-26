Шевчук: Луческу повівся на провокацію

Спеціаліст – про конфлікт головного тренера киян з ультрас

Джерело - ТК Футбол.

Не можуть фанати Динамо так поводитися під перемоги над Агробізнесом (3:0) у матчі 1/2 фіналу Кубку України.

Про це заявив колишній захисник Шахтаря і національної збірної України В'ячеслав Шевчук.

"Агробізнес зіграв більше матчів у Кубку і втратив багато ключових гравців. Вже міг і Чижевський заявитися. Я не думаю, що так поводяться фанати Динамо. Це група людей, які налаштовані проти Мірчі Луческу. А він зі своїм досвідом повівся на провокацію. Він ніколи їм не відповідав, а тут не витримав", - сказав Шевчук.

Раніше стало відомо, що кричав Луческу ультрас Динамо під час конфлікту з ними.