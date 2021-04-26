Харатін продовжив контракт з Ференцварошем

Українець вирішив залишитися в Угорщині

Український півзахисник Ігор Харатін підписав новий контракт з Ференцварошем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець збірної України міг стати вільним агентом за підсумками нинішнього сезону. Новий договір розрахований до літа 2022 року.

26-річний Харатін в нинішньому сезоні провів 36 матчів, забив 6 голів і зробив 4 результативні передачі.

Команда вперше за довгий час зіграла в групі Ліги чемпіонів, а також виграла третій поспіль титул чемпіона Угорщини.

Нагадаємо, Ребров втретє виграв з Ференцварошом чемпіонат Угорщини.