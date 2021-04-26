 Харатін продовжив контракт з Ференцварошем | Футбол | Champion.com.ua
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Харатін продовжив контракт з Ференцварошем

Сьогодні 16:25 384 0
Українець вирішив залишитися в Угорщині
Харатін продовжив контракт з Ференцварошем
#Харатін, #Ференцварош

Джерело - sport.ua.

Український півзахисник Ігор Харатін підписав новий контракт з Ференцварошем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець збірної України міг стати вільним агентом за підсумками нинішнього сезону. Новий договір розрахований до літа 2022 року.

26-річний Харатін в нинішньому сезоні провів 36 матчів, забив 6 голів і зробив 4 результативні передачі.

Команда вперше за довгий час зіграла в групі Ліги чемпіонів, а також виграла третій поспіль титул чемпіона Угорщини.

Нагадаємо, Ребров втретє виграв з Ференцварошом чемпіонат Угорщини.

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