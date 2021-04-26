 Маркевич: Давно було зрозуміло, що кияни візьмуть чемпіонство | Футбол | Champion.com.ua
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Маркевич: Давно було зрозуміло, що кияни візьмуть чемпіонство

Сьогодні 16:00 848 0
Фахівець - про 16-те чемпіонство київського клубу
Маркевич: Давно було зрозуміло, що кияни візьмуть чемпіонство
#Маркевич, #Динамо

Джерело - 1927.kiev.ua.

На євроарені Динамо буде вкрай важко щось показати, якщо в команди не буде серйозного підсилення.

Про це заявив керівник комітету збірних команд УАФ Мирон Маркевич.

"Давно було зрозуміло, що кияни візьмуть чемпіонство - ще після поразки Шахтарю від ФК Львів. Команда гірників розбалансована, немає гри, немає впевненості, навіть Олександрія була на голову сильніша за Шахтар. А Динамо зараз у формі. Кияни пройшли чемпіонат рівно і без збоїв. В цьому велика заслуга головного тренера Мірчі Луческу.

Динамо гарантувало собі місце в груповому етапі Ліги чемпіонів 2021/22. Чекаємо підсилення? Без підсилення можна боротися у внутрішньому чемпіонаті. Думаю, в наступному чемпіонаті знову домінуватимуть дві команди: Динамо і Шахтар, а на євроарені киянам буде вкрай важко щось показати, якщо в команди не буде серйозного підсилення, - зазначив Маркевич.

Нагадаємо, Динамо знищило Інгулець та стало чемпіоном України.

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