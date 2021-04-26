Суркіс: Ахметов першим привітав мене з чемпіонством

Президент Динамо Ігор Суркіс оцінив перемогу команди в чемпіонаті України.

Про це розповів сам функціонер.

"Рінат Леонідович (Ахметов прим.) привітав мене першим. Я не встиг зайти в роздягальню, як пролунав дзвінок з теплими побажаннями, попри те, що у його мами День народження, з чим її вітаю теж. Він привітав дуже тепло і щиро, тому що він мудрий і розумний чоловік, який розуміє і як заробляти і як витрачати гроші.

Він знає, як створюються великі команди. Нема київського Динамо - немає Шахтаря, немає Шахтаря - немає Динамо. Сьогодні в Україні залишилося два клуби, які можуть вести конкурентну битву - це Шахтар і Динамо.

Динамо Київ своїми амбіціями, закладеними традиціями може компенсувати фінансову ситуацію донецького Шахтаря. У кожному матчі в цьому році ми награли на ці медалі. Нам чемпіонство ніхто не подарував", - сказав Суркіс.