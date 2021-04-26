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Розпочався процес ліквідації Металіста

Сьогодні 11:25 1504 0
Клуб визнали банкрутом
Розпочався процес ліквідації Металіста
#Металіст

Джерело - Чемпіон.

Господарський суд Харківської області визнав банкрутом футбольний клуб Металіст і відкрив процедуру його ліквідації.

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Підставою для такого рішення стала заборгованість клубу по зарплаті перед фізичними особами - борги складають близько 900 млн гривень.

Після цього почався процес ліквідації клубу, кінцевий бенефіціар якого - Сергій Курченко.

Цілю всіх цих дій є спрощення процедури відродження Металіста, яким має намір зайнятися ексвласник клубу Олександр Ярославський.

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