Суркіс: Ми повернули чемпіонство в місто Київ

Президент київського Динамо Ігор Суркіс ризикував, коли призначав головним тренером Мірчу Луческу.

Про це заявив сам менеджер.

"Ми повернули чемпіонство в місто Київ! Це було нелегко. Я вдячний усьому персоналу. Був важкий рік, весь світ спіткала страшна хвороба, але ми боролися, незважаючи на те, що перехворіла майже вся команда. Я вдячний нашим лікарям, працівникам бази. Але, перш за все, хотів би сказати величезне дякую Мірчі Луческу, який за короткий період створив дієздатну команду. Тільки сліпий не бачить, що команда піднялася на якісно новий рівень. Вона грає по-іншому, вона знає, що хоче на футбольному полі.

Я ризикував, прямо вам скажу, призначаючи головним тренером Містера, але ризик виправдовується. Я йому дуже вдячний. Дай Бог йому багато-багато років здоров'я, щоб він міг працювати на такому ж рівні. Ця команда буде прогресувати, я знаю це. Ми прагнемо в Європу, і на зміну місця роботи тренером маємо реагувати по-європейськи, а не так, як реагують окремі наші вболівальники. У всієї маси уболівальників сьогодні свято. Глядачі відсутні, але енергетично відчувається, що мільйони вболівальників підтримували нашу команду.

Я не хочу оцінювати те, що відбувається в Шахтарі. Я оцінюю рівень своєї команди. Наша команда піднялася на новий якісний рівень. Ще раз хочу сказати величезне дякую всім, хто нас підтримував. Моєму братові, який підтримував мене, коли я не спав ночами. Але цю перемогу особисто я присвячую своєму батькові, який не дожив до неї три місяці. Він прожив 101 рік, причому більше 80 років вболівав за "Динамо". Зараз би він дуже радів і танцював разом з нами.

Посилення перед Лігою чемпіонів? Якщо в цьому буде необхідність, і ми будемо бачити, що купуємо футболістів більш якісних, ніж є у нас, і вони команду можу посилити, то ми, природно, будемо намагатися це зробити. Але це філософія, і ці питання навіть некоректно ставити мені, їх треба ставити головному тренеру. Моє завдання - витратити гроші на того футболіста, якого захоче головний тренер", - зазначив Суркіс.