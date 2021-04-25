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Луческу: Хлопці отримали менталітет переможців

Вчора 23:25 678 0
Фахівець прокоментував перемогу над Інгульцем
Луческу: Хлопці отримали менталітет переможців
#Луческу, #Динамо

Джерело - Динамо Київ від Шурика.

У матчі з Інгульцем гравці київського Динамо постаралися більше зіграли в атаці.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Особливо нічого говорити після таких матчів. Це була наша остання домашня гра в поточному сезоні, так що сьогоднішній матч був особливим для нас. Ми хотіли зробити його спектаклем, граючи в атаці. Вважаю, що у нас це вийшло. Сказав хлопцям перед початком гри: Мене цікавить не тільки три очки – мене також цікавить футбол і те, як ви можете грати в атаці і забивати голи.

Хотілося б продовжити в такому ж дусі, адже нас чекає три виїзних матчі, а потім фінал Кубку України, до якого нам важливо підійти в хорошій ігровій готовності.

Головним нашим пріоритетом на цей сезон було створення здорової, змагальної конкуренції в команді. Нам це вдалося зробити. Вдячний хлопцям, вітаю їх з чемпіонством! Було нелегко мене витримувати всі ці місяці: я тиснув, але без цього неможливо було добитися того, чого ми добилися. Це один з найважливіших компонентів успіху.

Якщо мене запитають, в чому різниця між нинішньою командою і тією, яку я прийняв 1 серпня, то я в першу чергу скажу, що різниця в тому, що хлопці придбали менталітет переможців. Чемпіонами стали ті ж футболісти, що були в Динамо і раніше, але найголовніше – це не талант, а щоденна робота. Хлопці щодня жили з думкою про те, щоб стати чемпіонами.

Поки треба радіти досягнутому результату. У нас є ще час. Подивимося, до чого ми прийдемо. Які емоції? Це мої почуття, це особисте, і я не хотів би говорити про це вголос", - зазначив Луческу.

Нагадаємо, Динамо знищило Інгулець та стало чемпіоном України.

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