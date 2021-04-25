Суркіс - футболістам Динамо: Ви повірили в Луческу! Гуляємо і святкуємо!

Чудово, що рік тому Мірча Луческу повірив у Динамо.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Містер правильно сказав, раніше я говорив частіше. Якщо Ви пам'ятаєте, коли я уявляв вам нового тренера, я сказав: якщо ви з цим головним тренером не виграєте, тоді вже треба буде просто опускати руки.

Слава Богу, що ви в нього повірили, і найголовніше – він повірив у вас. Він підняв команду до такого рівня, що багато хто з вас навіть не розуміють, до якої висоти.

Але я хочу, щоб ви не зупинялися. У нас ще є три гри, і щоб ви їх зіграли як чемпіони. Ще раз всіх нас вітаю. Гуляємо і святкуємо!", - зазначив Суркіс.