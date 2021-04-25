Шацьких: Коли зайшов у кабінет до Лобановського, спітнів

Ексфорвард Динамо згадав своє знайомство з Лобановським

Джерело - YouTube.

Під час знайомства з Валерієм Лобановським у 1999 році молодий форвард Максим Шацьких добряче хвилювався.

Про це згадав Шацьких в інтерв'ю Вацко LIVE.

"Чесно кажучи, коли зайшов у кабінет до Валерія Васильовича, холодний піт мене добряче пробрав. Лише вчора я бачив цю глибу по телевізору, а сьогодні вже спілкуюся з ним. Знайомство вийшло недовгим - Лобановський поставив пару тактичних питань, я відповів і все. Уже через деякий час я зрозумів, що правильно відповів - моє футбольне мислення влаштувало тренера", - сказав Шацьких.

Нагадаємо, Шацьких перейшов у Динамо в 1999 році з калінінградської Балтіки та провів за київський гранд 10 років. За Динамо форвард забив 97 голів у 214 матчах.

Також Шацьких пояснив, чому Назарій Русин - не рівень Динамо та розповів про жорстку телефонну розмову з Олександром Алієвим.