Де Дзербі: У мене безсонні ночі через думки про майбутнє

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі близький до підписання контракту з Шахтарем

Джерело - Football Italia.

Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі серйозно розглядає можливість покинути клуб.

Про це він розповів порталу DAZN.

"Крім восьмого, сьомого чи шостого місця в таблиці, я дивлюся на взаєморозуміння, що гравці, клуб і фани дають мені. Зрозуміло, що важко показати кращі результати, ніж зараз. Запевняю, було б простіше прийняти рішення про майбутнє в клубі, відштовхуючись від позиції в таблиці", - заявив італійський фахівець.

Актуально: Сассуоло мінімально переміг Сампдорію

"Не кажучи про інші клуби, хочу прийняти рішення про майбутнє дуже складно. Раніше я приймав рішення, спираючись на інстинкт. Хочу цього разу серйозно подумати про рішення. Через це у мене безсонні ночі", - сказав Де Дзербі

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі близький до підписання контракту з Шахтарем.