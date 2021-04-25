 Де Дзербі: У мене безсонні ночі через думки про майбутнє | Футбол | Champion.com.ua
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Де Дзербі: У мене безсонні ночі через думки про майбутнє

Сьогодні 11:41 347 0
Раніше повідомлялося, що Де Дзербі близький до підписання контракту з Шахтарем
Де Дзербі: У мене безсонні ночі через думки про майбутнє
#Де Дзербі, #Сассуоло, #Шахтар

Джерело - Football Italia.

Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі серйозно розглядає можливість покинути клуб.

Про це він розповів порталу DAZN.

"Крім восьмого, сьомого чи шостого місця в таблиці, я дивлюся на взаєморозуміння, що гравці, клуб і фани дають мені. Зрозуміло, що важко показати кращі результати, ніж зараз. Запевняю, було б простіше прийняти рішення про майбутнє в клубі, відштовхуючись від позиції в таблиці", - заявив італійський фахівець.

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"Не кажучи про інші клуби, хочу прийняти рішення про майбутнє дуже складно. Раніше я приймав рішення, спираючись на інстинкт. Хочу цього разу серйозно подумати про рішення. Через це у мене безсонні ночі", - сказав Де Дзербі

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі близький до підписання контракту з Шахтарем.

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