Нас ніхто не питав - Клопп розкритикував новий формат Ліги чемпіонів

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп не задоволений реформою Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Я задоволений, що Суперліги зараз не буде, але і нова Ліга чемпіонів мене не радує. Буде 10 матчів замість шести, але немає ясності, куди їх ставити в календарі. Головне, що тренерів і гравців ніхто не питав.

Нас не питали ні щодо Суперліги, ні УЄФА нас не питав щодо єврокубків. А давайте просто грати більше матчів. Давайте.

Не можна мати 20 команд в АПЛ, два англійських кубкових змагання, 10 матчів збірних і ще новий формат, сподіваючись всі ці ігри провести до Різдва. Просто неможливо", - вважає Клопп.