 Перес: Проект Суперліги - найкращий з можливих | Футбол | Champion.com.ua
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Перес: Проект Суперліги - найкращий з можливих

Сьогодні 09:27 245 0
Нова реформа УЄФА теж не вирішить проблеми, на думку іспанця
Перес: Проект Суперліги - найкращий з можливих
#Перес, #Реал, #Суперліга

Джерело - AS.

Нова реформа Ліги чемпіонів від УЄФА не допоможе вирішити усі проблеми європейського футболу.

Таку думку висловив президент Реалу та Суперліги Флорентіно Перес.

"Проект Суперліги - найкращий з можливих. Він придуманий для того, щоб допомогти футболу вийти з кризи. Думаю, нова реформа УЄФА теж не вирішить проблеми, тому що запропонований проєкт навіть не краще того, що є. Плюс ми не можемо чекати до 2024 року. Але все ж ми зробили щось не так", - сказав Перес.

Нагадаємо, УЄФА не покарає клуби Суперліги.

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