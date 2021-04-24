Нова реформа Ліги чемпіонів від УЄФА не допоможе вирішити усі проблеми європейського футболу.

Таку думку висловив президент Реалу та Суперліги Флорентіно Перес.

"Проект Суперліги - найкращий з можливих. Він придуманий для того, щоб допомогти футболу вийти з кризи. Думаю, нова реформа УЄФА теж не вирішить проблеми, тому що запропонований проєкт навіть не краще того, що є. Плюс ми не можемо чекати до 2024 року. Але все ж ми зробили щось не так", - сказав Перес.