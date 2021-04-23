Сабо: Соромно за таке суддівство у півфіналах Кубка України

Екстренер Динамо Йожеф Сабо розкритикував суддівство в півфінальних матчах Кубка України.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"На 105-й хвилині матчу Олександрія - Зоря був забитий чистий м'яч. Що ще потрібно для суддівства, крім ВАР? Який там поштовх був? Не було, абсолютно. Придуманий свисток. Це не добре. Як не гра, так ВАР і всі ці історії. Це смішно. Сиджу, дивлюся, і мені соромно, що у нас таке суддівство.

У матчі Агробізнес - Динамо кияни очікувано взяли своє, але там теж не обійшлося без ВАР. Як не гра, так судді обов'язково щось нароблять ", - сказав Сабо.