Десна відреагувала на покарання через расистський скандал

У Десні не розуміють покарання від КДК УАФ через расизм у матчі проти Зорі.

Про це розповів керівник пресслужби чернігівського клубу Олександр Шевченко.

"Інформацію, що клуб отримає, точніше не клуб, а наш співробітник, декваліфікацію на 5 матчів і штраф в 150 тисяч гривень, вперше почув від вас. Нам офіційний лист не надійшов, нас ще не сповіщали. Якщо це дійсно так і на наш клуб накладаються такі санкції, то ми будемо подавати апеляцію, тому що ми не згодні з таким рішенням.

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Ми весь час брали активну участь в цьому розслідуванні, надали всі докази і свідчення, провели внутрішнє розслідування. Ми так і не визначили, що саме ця конкретна людина відповідальна за цю фразу. Чим керувався Комітет етики на сьогоднішньому засіданні? Вони зробили запит на проведення експертизи про збіг голосу Овчарова і голоси, який звучав у цьому матчі.

Можу зачитати висновок Комітету етики: "Відповісти на питання, чи говорить цю фразу Овчаров, неможливо через недостатню тривалість придатної мови диктора в досліджуваній відеофонограмі". Це не наша експертиза, її проводив Комітет етики і чесної гри в незалежному центрі.

Ми не може так просто погодитися з тим, що наш співробітник, який вже 20 років працює в клубі, буде нести таку відповідальність. Чекаємо офіційне рішення і повідомлення від Комітету етики", – розповів Шевченко.