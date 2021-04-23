Порушень комітет не виявив

Джерело - УАФ.

КДК УАФ розглянув протест Поділля на перенесення матчу 13-го туру Другої ліги з Епіцентром.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Хмельницький клуб стверджував, що суперник мав досить людей для проведення матчу і підробив тести на коронавірус.

КДК закрив провадження у справі, оскільки не встановив жодного порушення з боку Епіцентру.

Нагадаємо, що на цей час Поділля знаходиться на першому місці в групі А Другої ліги, набравши 38 очок. Епіцентр - на 5-му місці, в активі клубу 14 ігор і 28 залікових пунктів.

Раніше, Чайка зіграла внічию з Епіцентром у 18 турі Другої ліги.