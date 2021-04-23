Монзуль буде арбітром VAR на матчі

Джерело - УАФ.

В українській Прем'єр-лізі визначилися з іменами арбітрів, які працюватимуть на матчах 23-го туру чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Зустріч між київським Динамо і Інгульцем обслужить бригада рефері на чолі з Миколою Балакіним, а Катерина Монзуль буде арбітром VAR.

23 лютого, п'ятниця

Маріуполь - Рух - Віталій Романов (Дніпро)

24 квітня, субота

Колос - Ворскла - Ігор Пасхал (Херсон), арбітр VAR - Віктор Копієвський (Кропивницький)

Дніпро-1 - Минай - Юрій Іванов (Донецька область), арбітр VAR - Андрій Коваленко (Полтава)

Львів - Десна - Євген Арановський (Київ)

25 квітня, неділя

Зоря - Олімпік - Максим Козиряцький (Запоріжжя)

Олександрія - Шахтар -- Сергій Бойко (Київська область), арбітр VAR - Денис Шурман (Київська область)

Динамо - Інгулець - Микола Балакін (Київська область), арбітр VAR - Катерина Монзуль (Харків)

Раніше, Динамо розгромило Агробізнес та вийшло у фінал Кубку України.