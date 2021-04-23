Джерело - УАФ.
В українській Прем'єр-лізі визначилися з іменами арбітрів, які працюватимуть на матчах 23-го туру чемпіонату.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Зустріч між київським Динамо і Інгульцем обслужить бригада рефері на чолі з Миколою Балакіним, а Катерина Монзуль буде арбітром VAR.
23 лютого, п'ятниця
Маріуполь - Рух - Віталій Романов (Дніпро)
24 квітня, субота
Колос - Ворскла - Ігор Пасхал (Херсон), арбітр VAR - Віктор Копієвський (Кропивницький)
Дніпро-1 - Минай - Юрій Іванов (Донецька область), арбітр VAR - Андрій Коваленко (Полтава)
Львів - Десна - Євген Арановський (Київ)
25 квітня, неділя
Зоря - Олімпік - Максим Козиряцький (Запоріжжя)
Олександрія - Шахтар -- Сергій Бойко (Київська область), арбітр VAR - Денис Шурман (Київська область)
Динамо - Інгулець - Микола Балакін (Київська область), арбітр VAR - Катерина Монзуль (Харків)
Раніше, Динамо розгромило Агробізнес та вийшло у фінал Кубку України.