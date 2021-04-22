Президент Реала Флорентіно Перес вірить у проєкт Європейської Суперліги.

Про це розповів сам функціонер.

"Ми продовжимо працювати над Суперлігою. Просто зараз проєкт на паузі. Я дуже засмучений і розчарований такою реакцією на Суперлігу... Таке враження, що ми вбили когось. Ми когось вбили? Ми хочемо врятувати футбол.

Можливо, ми не дуже добре пояснили всі деталі проєкту. Але ж нам не дали часу все пояснити.

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Хтось повинен запропонувати інший формат, щоб можна було заробити більше грошей. Без великого заробітку все це помре.

Є матчі, які ніхто не дивиться - правду кажучи, мені важко їх дивитися. В Іспанії, в Англії, в Італії. Ми відкриті для інших ідей, але якщо клуб з менш престижної ліги, наприклад, з Туреччини, захоче прийняти участь - це буде неправильно.

Проблема буде в тому, що гроші заробляють на великих матчах, там де є боротьба. Матчі без боротьби не приносять грошей. Велика людина носить великий костюм, маленька людина - маленький. Кожен повинен почувати себе комфортно в костюмі, який він носить. А кількість телевізійних переглядів відображає реальність. Це не примха, я просто намагаюся допомогти", - розповів Перес.