Санкт-Петербургу віддадуть матчі Дубліна на Євро-2020

Росії віддали матчі Дубліна на Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

У Санкт-Петербурзі відбудуться ще три матчі чемпіонату Європи, який відбудеться влітку 2021 року.

Про це повідомив журналіст Нобель Арустамян.

Завтра УЄФА оголосить про перенесення трьох матчів Євро-2020 з Дубліна в Петербург.

Оргкомітет Санкт-Петербурга готовий до такого рішення УЄФА.

У Росії відбудуться матчі Польща - Словаччина (14 червня), Швеція - Словаччина (18 червня) і Швеція - Польща (23 червня).

Також в Дубліні повинен був відбутися один матч плей-оф, але він Петербургу не дістанеться.

"Росія зацікавлена ​​в тому, щоб провести більше матчів, а Санкт-Петербург готовий приймати на трибунах уболівальників", - розповів журналіст.

Нагадаємо, Більбао не прийматиме матчі Євро-2020.