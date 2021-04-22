 Динамо не буде продовжувати оренду Белуце | Футбол | Champion.com.ua
Стали відомі розміри зарплат ТОП-чиновників УЄФА
Сьогодні 11:39 1538
Світоліна з перемоги стартувала на турнірі у Штутгарті
Сьогодні 21:12 85
Григорій Суркіс: Динамо запрошували в Суперлігу - в проект G-14
Сьогодні 15:24 907
Головний тренер Шахтаря отримав пропозицію з Катару
Сьогодні 11:09 994
Шаран залишить Олександрію у кінці сезону
Сьогодні 08:08 1775
Олександрія - Зоря: Серія післяматчевих пенальті
Вчора 23:47 776
Зоря у серії пенальті перемогла Олександрію та вийшла у фінал Кубка України
Вчора 21:15 1296
Сокіл втретє програв Донбасу у фіналі плей-оф УХЛ
Вчора 20:17 1442
Агробізнес - Динамо 0:3. Огляд матчу
Вчора 19:24 2864
Луческу: Поведінка ультрас? Я їх не вважаю уболівальниками
Вчора 18:54 2473
Блоги
Ультрас проти Луческу. Тренер Динамо відреагував на образливі вигуки
Ультрас проти Луческу. Тренер Динамо відреагував на образливі вигуки Valeriy Ruchka
Вчора 18:23 1927 1
Бєсєдін подвоює перевагу Динамо дальнім пострілом
Бєсєдін подвоює перевагу Динамо дальнім пострілом Valeriy Ruchka
Вчора 17:43 1026
Лєднєв відкрив рахунок у півфіналі Кубка України після ефектного асиста Родрігеса
Лєднєв відкрив рахунок у півфіналі Кубка України після ефектного асиста Родрігеса Valeriy Ruchka
Вчора 17:07 1411
Їх герой - Сергій Ребров. Як українського тренера вітали з чемпіонством
Їх герой - Сергій Ребров. Як українського тренера вітали з чемпіонством Valeriy Ruchka
Вчора 15:50 1422 1
Купи м'яса, рука валяється: Поворознюк докладно розповів про вибух гранати
Купи м'яса, рука валяється: Поворознюк докладно розповів про вибух гранати Valeriy Ruchka
Вчора 14:53 622
Власник Ліверпуля вибачився за Суперлігу
Власник Ліверпуля вибачився за Суперлігу Valeriy Ruchka
Вчора 14:31 623
22 роки тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу
22 роки тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу Valeriy Ruchka
Вчора 12:37 2230
Ультрас Динамо: Ми відмовляємось вболівати за команду, поки ганебний румун є головним тренером
Ультрас Динамо: Ми відмовляємось вболівати за команду, поки ганебний румун є головним тренером Андрій Твердохліб
Вчора 11:42 1191 2
Кравець відзначився голом у турецькій Суперлізі
Кравець відзначився голом у турецькій Суперлізі Андрій Твердохліб
Вчора 10:57 510
Вулвергемптон оголосив себе чемпіоном Англії
Вулвергемптон оголосив себе чемпіоном Англії Андрій Твердохліб
20.04.2021 21:36 1174
Прямі трансляції
Навколо спорту

Динамо не буде продовжувати оренду Белуце - джерело

Сьогодні 18:55 1686 0
Тудор Белуце покине Динамо
Динамо не буде продовжувати оренду Белуце - джерело
#Динамо, #Белуце

Джерело - Чемпіон.

Динамо сповістило Брайтон про те, що не буде продовжувати оренду 22-річного румунського півзахисника Тудора Белуце.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

"Добігає кінця ігрова орендна епопея Тудора Белуце. Сьогодні київське Динамо офіційно повідомило Брайтон про те, що не ініціюватиме продовження оренди або викуп гравця. Про те ж усно повідомлена агентська компанія AC Talent, яка співпрацює із румуном. Травми і невезіння — це те, що запам'яталося. Термін оренди закінчується 30 червня", — йдеться в повідомленні.

Белуце перейшов у Динамо на правах оренди у жовтні 2020 року, але через травми не зміг закріпитися у складі київської команди. Тудор зіграв за Динамо три матчі у всіх турнірах, сумарно провівши на полі менш як 10 хвилин. 

Раніше, Динамо розгромило Агробізнес та вийшло у фінал Кубка України.

Коментарі ()