Тудор Белуце покине Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо сповістило Брайтон про те, що не буде продовжувати оренду 22-річного румунського півзахисника Тудора Белуце.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

"Добігає кінця ігрова орендна епопея Тудора Белуце. Сьогодні київське Динамо офіційно повідомило Брайтон про те, що не ініціюватиме продовження оренди або викуп гравця. Про те ж усно повідомлена агентська компанія AC Talent, яка співпрацює із румуном. Травми і невезіння — це те, що запам'яталося. Термін оренди закінчується 30 червня", — йдеться в повідомленні.

Белуце перейшов у Динамо на правах оренди у жовтні 2020 року, але через травми не зміг закріпитися у складі київської команди. Тудор зіграв за Динамо три матчі у всіх турнірах, сумарно провівши на полі менш як 10 хвилин.

Раніше, Динамо розгромило Агробізнес та вийшло у фінал Кубка України.