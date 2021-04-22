 Ультрас Динамо: Навіть якщо клуб виграє Лігу Чемпіонів - з трибун лунатиме Lucescu, Go Away | Футбол | Champion.com.ua
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Ультрас Динамо: Навіть якщо клуб виграє Лігу Чемпіонів - з трибун лунатиме Lucescu, Go Away

Сьогодні 17:56 275 0
Ультрас Динамо не готові підтримувати Мірчу Луческу
Ультрас Динамо: Навіть якщо клуб виграє Лігу Чемпіонів - з трибун лунатиме Lucescu, Go Away
#Динамо, #Луческу

Джерело - Чемпіон.

Ультрас Динамо  при жодних умовах не будуть підтримувати головного тренера клубу Мірчу Луческу.

Про це повідомляє WBC ультрас Динамо.

"Минулого літа фанатський рух Динамо прийняв рішення відмовитися від активної підтримки команди, поки Луческу є її головним тренером. Причина цього рішення - не професійна кваліфікація румуна, а його людські якості, які нас категорично не влаштовують. Відповідно, це рішення не зміниться незалежно від кількості виграних трофеїв.

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Навіть якщо Динамо здобуде для Києва Кубок Ліги Чемпіонів - з трибун лунатиме: "Lucescu, Go Away!" Невже хтось всерйоз думає, що ми будемо радіти результатам тренера, чиє призначення не могли уявити у найстрашнішому сні? Чи приймемо тренера, з яким продовжує асоціюватися уся принциповість і ненависть так званого "дербі"? Підтримуватимемо тренера, від якого несло і несе медійним брудом? Чиї методи роботи ґрунтуються на вихованні симулянтів та провокаторів? Луческу не місце у Динамо! Це наша точка зору, ми маємо на неї право і будемо відстоювати її чітко, послідовно і від матчу до матчу", - йдеться в повідомленні.

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