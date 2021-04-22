Суперліга вбиває рівні можливості участі в турнірах для всіх клубів.

Про це заявив колишній президент Динамо Григорій Суркіс.

"Я ще з 90-х років спостерігав спроби створити щось подібне. Якщо пам'ятаєте, була організація G-14, куди запрошували Динамо під час мого перебування президентом клубу. Ми тоді не підтримали ідею. Я вважаю ідею Суперліги негативною. Я розглядаю це як черговий шантаж з боку дюжини клубів. Цей проєкт з'явився раптом перед засіданням УЄФА, щоб не було винесено і проголосовано новий формат Ліги чемпіонів.

Чому проєкт не має перспективи? Через реакцію уболівальників, в тому числі клубів на кшталт Ліверпуля і Челсі. Відмова Баварії, Боруссії Дортмунд, Порту і інших. На мій погляд, ще й гравці стали заручниками дій клубів. А візьмемо Манчестер Сіті і Зінченка. Тобто Олександр повинен був визначитися, буде він в Суперлізі або буде виступати за збірну України? Я вважаю, що Суперліга руйнує європейський футбольний порядок.

І Суперліга вбиває рівні можливості участі в турнірах для всіх клубів. Я б назвав Суперлігу кілерами футболу", - сказав Суркіс.