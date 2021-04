Зінченко у старті Манчестер Сіті на матч проти Астон Вілли

Астон Вілла у 32 турі АПЛ вдома прийме Манчестер Сіті.

Український захисник Ман Сіті Олександр Зінченко розпочне матч із перших хвилин.

Матч розпочнеться о 22:15.

Your City side to take on Aston Villa!



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Gündogan (C), Rodrigo, Bernardo, Mahrez, Foden, Jesus



SUBS | Steffen, Aké, Sterling, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Cancelo, Garcia



⚽️ @HaysWorldwide

🦁 v 🔷 #ManCity pic.twitter.com/PXSCJ3B9yZ