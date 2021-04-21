Луческу оцінив вихід Динамо у фінал Кубка України

Динамо було складно грати проти Агробізнесу у півфіналі Кубка України.

Про це розповів головний тренер київського клубу Мірча Луческу.

"Це ігри для маленьких команд, які добре налаштовуються на такі матчі і показують практично свої кращі ігри. Так і сталося. У нас було 2-3 моменти, але ми їх не реалізували. Я хлопцям сказав, що гра буде важлива до забитого нашого гола, після нього стає легше. Суперник втрачає свою впевненість, і ми починаємо діяти по-іншому. Була дуже складна гра до забитого гола. Агробізнес дуже хотів пройти у фінал, це був поєдинок року для них.

Ми після Шахтаря поміняли 8 гравців основного складу. Шкодую про те, що у суперника не грало 5 футболістів через жовті картки, у них був довгий шлях в Кубку України і вони заслуговували грати в півфіналі. Цей момент потрібно обміркувати федерації, тому що з півфіналу можна анулювати жовті картки, як в Лізі чемпіонів, щоб футболісти могли виступати. Гра була хороша в плані ми в атаці, суперник в обороні.

Було складно і Ворсклі і Шахтарю. Тому що важко розкривати таку оборону. Полтавчани і "гірники" не знайшли можливість для того, щоб забити їм гол", - відзначив Луческу.