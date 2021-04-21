Лєднєв: Динамо налаштовувалось тільки на перемогу

Динамо знайшло свої шанси у матчі півфіналу Кубка України проти Агробізнеса.

Про це розповів півзахисник киян Богдан Лєднєв.

"Недооцінки суперника не було, адже Кубок - це турнір, який, можна сказати, створений для команд нижчого рівня. Ми налаштовувалися тільки на перемогу, оскільки дуже хотіли потрапити в фінал.

Коли команда свідомо нижча за рівнем, на перший план виходить самовіддача, і за рахунок неї вони намагаються виграти. Буває, виходить створювати сенсації, а буває - ні.

Було важко знаходити простір, адже господарі добре перебудовувалися. У першому таймі у них ще було багато сил. Але як тільки вони один раз не добігли, ми їх відразу покарали", - відзначив Лєднєв.