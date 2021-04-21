Олександрія – Зоря: Стартові склади матчу 1/2 фіналу Кубка України

Стали відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

У півфіналі Кубка України 2020/21 Олександрія прийме луганську Зорю.

Стартові склади команд:

Олександрія: Паньків, Бабогло, Ковалець, Третьяков, Дришлюк, Лучкевич, Сітало, Банада, Вантух, Бондаренко, Дубра

Запасні: Білик, Мельник, Стецьков, Мишенко, Калюжний, Мірошніченко, Пашаєв, Шастал, Устименко

Актуально: Олександрія - Зоря: онлайн-трансляція півфіналу Кубку України. LIVE

Зоря: Васіль – Фаворов, Вернидуб, Іванісеня, Циганікс – Назарина – Юрченко, Кабаєв, Кочергін – Сайядманеш, Гладкий

Запасні: Шевченко, Цвєк, Руфаті, Жунінью, Луньов, Шахаб, Хомченовський, Казаков, Гринь

Матч розпочнеться о 18:30.

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