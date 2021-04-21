Олександрія – Зоря: Стартові склади матчу 1/2 фіналу Кубка України

Джерело - Чемпіон.
У півфіналі Кубка України 2020/21 Олександрія прийме луганську Зорю.
Стартові склади команд:
Олександрія: Паньків, Бабогло, Ковалець, Третьяков, Дришлюк, Лучкевич, Сітало, Банада, Вантух, Бондаренко, Дубра
Запасні: Білик, Мельник, Стецьков, Мишенко, Калюжний, Мірошніченко, Пашаєв, Шастал, Устименко
Актуально: Олександрія - Зоря: онлайн-трансляція півфіналу Кубку України. LIVE
Зоря: Васіль – Фаворов, Вернидуб, Іванісеня, Циганікс – Назарина – Юрченко, Кабаєв, Кочергін – Сайядманеш, Гладкий
Запасні: Шевченко, Цвєк, Руфаті, Жунінью, Луньов, Шахаб, Хомченовський, Казаков, Гринь
Матч розпочнеться о 18:30.
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