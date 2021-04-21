Кроос: Гравці є маріонетками FIFA і UEFA

Хавбек Реала Тоні Кроос оцінив можливість створення європейської Суперліги.

Про це розповів сам футболіст.

"Коли все йде добре, я не люблю зміни. Ліга чемпіонів, чемпіонати світу та Європи, національні ліги - це першокласний продукт. На жаль, ми, гравці, не ухвалюємо рішення. Ми є маріонетками FIFA і UEFA.

Якби існував союз гравців, то ми б не грали в Лізі націй і не їздили б до Саудівської Аравії на матч за Суперкубок Іспанії", - розповів Кроос.