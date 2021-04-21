Фінал турніру відбудеться 13 травня

Джерело - УАФ.

Виконавчий комітет Української асоціації футболу визначив дату проведення фінального матчу розіграшу Кубка України сезону-2020/2021, а також затвердив зміни до плану-календаря УПЛ поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Розглянувши пропозиції УПЛ відповідно до рішень загальних зборів учасників УПЛ, Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив зміни до Плану-календаря УПЛ сезону-2020/2021 та визначив дату проведення фіналу Кубку України сезону-2020/2021 - 13 травня. Матчі останнього туру Прем’єр-ліги буде зіграно 9 травня (базова дата).

Нагадаємо, сьогодні відбудуться півфінали Кубку України.