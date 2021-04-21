 Суперліга вивчить відповідні кроки для видозміни проекту | Футбол | Champion.com.ua
Президент Інгульця постраждав від вибуху гранати - джерело
Вчора 21:19 4794
Динамо зіграє з Агробізнесом, Олександрія - із Зорею у Кубку України
Сьогодні 09:25 229
Суперліга вивчить відповідні кроки для видозміни проекту
Сьогодні 08:55 483 1
Ребров втретє виграв з Ференцварошом чемпіонат Угорщини
Вчора 23:15 1002
Всі клуби Суперліги готуються покинути турнір
Вчора 22:22 4220
Агробізнес - Динамо Київ: онлайн-трансляція півфіналу Кубку України. LIVE
Вчора 20:49 5255
55 асоціацій-учасників УЄФА засудили створення Суперліги
Вчора 17:58 1387
Луческу визначився із заявкою на матч Кубка України
Вчора 17:40 2214
Динамо виграло суд щодо трансферу Че Че
Вчора 16:44 2290
Визначилась заміна Моурінью у Тоттенгемі
Вчора 16:28 2308
Блоги
Неймовірний гол із чемпіонату Малайзії - Роберто Карлосу на заздрість
Неймовірний гол із чемпіонату Малайзії - Роберто Карлосу на заздрість Андрій Твердохліб
Вчора 16:26 947
У фіналі Донбас - Сокіл сталася епічна бійка
У фіналі Донбас - Сокіл сталася епічна бійка Андрій Твердохліб
Вчора 15:12 982
Уболівальник Портленда поставив у букмекерській конторі будинок на улюблену команду
Уболівальник Портленда поставив у букмекерській конторі будинок на улюблену команду Андрій Твердохліб
Вчора 13:55 507
Футболісти Колоса влаштували п'яний дебош у поїзді
Футболісти Колоса влаштували п'яний дебош у поїзді Андрій Твердохліб
Вчора 11:19 7037 5
Гвоздик звинуватив Редкача в брехні, той відповів
Гвоздик звинуватив Редкача в брехні, той відповів Андрій Твердохліб
Вчора 09:07 916 1
Він мав стати зіркою українського футболу. Денис Гармаш святкує день народження
Він мав стати зіркою українського футболу. Денис Гармаш святкує день народження Valeriy Ruchka
19.04.2021 11:26 4820
Відео дня. Потужна гармата Маліновського, що подарувала перемогу Аталанті над Ювентусом
Відео дня. Потужна гармата Маліновського, що подарувала перемогу Аталанті над Ювентусом Valeriy Ruchka
18.04.2021 18:05 4036
Сина Лукашенка вилучили з хокейного матчу за хамську поведінку
Сина Лукашенка вилучили з хокейного матчу за хамську поведінку Valeriy Ruchka
18.04.2021 17:55 2217
Український супертяж нокаутував суперника на 1-й хвилині і завоював свій перший чемпіонський титул
Український супертяж нокаутував суперника на 1-й хвилині і завоював свій перший чемпіонський титул Valeriy Ruchka
18.04.2021 17:27 1655
У Динамо пояснили, чому Шахтар поступився в класничному
У Динамо пояснили, чому Шахтар поступився в класничному Valeriy Ruchka
18.04.2021 14:31 1172 5
Прямі трансляції
Навколо спорту

Суперліга вивчить відповідні кроки для видозміни проекту

Сьогодні 08:55 483 1
Всі шість клубів-засновників з АПЛ офіційно відмовилися від участі у ESL
Суперліга вивчить відповідні кроки для видозміни проекту
#Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Європейська Суперліга вивчає найбільш підходящі кроки для видозміни проєкту.

Про це повідомляє пресслужба новоствореної організації.

"Європейська Суперліга переконана, що нинішнє статус-кво європейського футболу необхідно змінити.

Ми пропонуємо нове європейське змагання, тому що існуюча система не працює. Наша пропозиція спрямована на те, щоб спорт розвивався, створюючи ресурси і стабільність для всієї футбольної піраміди, в тому числі допомагаючи подолати фінансові труднощі, з якими зіткнулося все футбольна спільнота в результаті пандемії. Це також забезпечить матеріально збільшені платежі солідарності всім зацікавленим сторонам у футболі.

Незважаючи на оголошений відхід англійських клубів, які змушені приймати такі рішення через тиск на них, ми переконані, що наша пропозиція повністю відповідає європейським законам і правилам, що було продемонстровано рішенням суду про захист Суперліги від дій третіх осіб.

З огляду на поточні обставини, ми маємо переглянути найбільш підходящі кроки для зміни форми проєкту, завжди маючи на увазі наші цілі - запропонувати вболівальникам найкращі можливості, одночасно збільшуючи платежі солідарності для всього футбольної спільноти", - йдеться у заяві.

Раніше всі шість членів-засновників ESL з Прем'єр-ліги - Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем - офіційно відмовилися від участі в Суперлізі.

Коментарі ()