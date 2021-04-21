Європейська Суперліга вивчає найбільш підходящі кроки для видозміни проєкту.

Про це повідомляє пресслужба новоствореної організації.

"Європейська Суперліга переконана, що нинішнє статус-кво європейського футболу необхідно змінити.

Ми пропонуємо нове європейське змагання, тому що існуюча система не працює. Наша пропозиція спрямована на те, щоб спорт розвивався, створюючи ресурси і стабільність для всієї футбольної піраміди, в тому числі допомагаючи подолати фінансові труднощі, з якими зіткнулося все футбольна спільнота в результаті пандемії. Це також забезпечить матеріально збільшені платежі солідарності всім зацікавленим сторонам у футболі.

Незважаючи на оголошений відхід англійських клубів, які змушені приймати такі рішення через тиск на них, ми переконані, що наша пропозиція повністю відповідає європейським законам і правилам, що було продемонстровано рішенням суду про захист Суперліги від дій третіх осіб.

З огляду на поточні обставини, ми маємо переглянути найбільш підходящі кроки для зміни форми проєкту, завжди маючи на увазі наші цілі - запропонувати вболівальникам найкращі можливості, одночасно збільшуючи платежі солідарності для всього футбольної спільноти", - йдеться у заяві.