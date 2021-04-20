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Тренер Сассуоло хоче бойкотувати матч з Міланом

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Роберто Де Дзербі прокоментував матч проти Мілана
Тренер Сассуоло хоче бойкотувати матч з Міланом
#Де Дзербі, #Суперліга, #Мілан

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі хоче бойкотувати матч 32 туру Серії А проти Мілана в знак протесту проти вступу італійського клубу в Суперлігу.

Про це розповів сам наставник.

"Я б не хотів завтра грати матч з Міланом, тому що вони - одні з учасників Суперліги. Я вже сказав про це президенту клубу Карневалі і гравцям. Якщо президент змусить грати - звичайно, ми візьмемо участь.

Я злий, тому що футбол годував мене протягом 40 років, але і я віддавав йому всього себе. Це не тільки питання роботи, зарплати, але і цінностей, емоцій і суперництва.

Це правильно, що ми, футбольні люди, такі як Клопп, Бруну Фернандеш, фанати Ліверпуля і Сіті, протестуємо проти цього. Це сумна і важка сторінка, яка може зіпсувати світ, який я люблю, і якому я віддав усього себе", - відзначив Де Дзербі.

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