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Циганик: Такого розтренованого Шахтаря я ще не бачив ніколи

Сьогодні 11:39 971 0
Журналіст проаналізував центральний матч 22-го туру УПЛ
Циганик: Такого розтренованого Шахтаря я ще не бачив ніколи
#Циганик, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

З огляду на те, в якому стані знаходяться футболісти Шахтаря, є певні побоювання перед Євро-2020.

Про це заявив футбольний журналіст Ігор Циганик.

"Такого розтренованого Шахтаря я ще не бачив ніколи. Такого ніколи не було. У мене таке враження, що ця команда просто не тренувалася. Вона не готувалася до весняної частини. Не готувалася! Вони просто проваляли дурня на зборах.

Я вам хочу сказати, що з огляду на те, в якому стані знаходяться футболісти Шахтаря, у мене є певні побоювання перед Євро-2020. Команда має готуватися під час зимових зборів на цілий сезон, адже по ходу сезону її вже підготувати дуже складно.

І зараз у головного тренера збірної України буде це питання. Тому що такого розтренованого Шахтаря не було ніколи. Це до питання, чи повинен Каштру далі працювати в Шахтарі", - зазначив Циганик.

Нагадаємо, Шахтар достроково розірвав контракт з Тайсоном, і він перейшов на правах вільного агента в Інтернасьйонал.

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