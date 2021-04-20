Фігу: Суперліга створюється, щоб служити корисливим господарям

Легендарний футболіст збірної Португалії Луїш Фігу не підтримує створення європейської Суперліги.

Про це заявив сам ексгравець.

"Ця так звана Суперліга - це все що завгодно, але тільки не супер. Цей жадібний і безсердечний крок стане катастрофою для нижчих ліг, для жіночого футболу і більш широкої футбольної спільноти.

Турнір створюють тільки для того, щоб служити корисливим господарям, які давно перестали піклуватися про своїх уболівальниках. Повна зневага до спортивних заслуг. Трагедія", - зазначив Фігу.