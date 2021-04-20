Фігу: Суперліга створюється, щоб служити корисливим господарям

Джерело - Чемпіон.
Легендарний футболіст збірної Португалії Луїш Фігу не підтримує створення європейської Суперліги.
Про це заявив сам ексгравець.
"Ця так звана Суперліга - це все що завгодно, але тільки не супер. Цей жадібний і безсердечний крок стане катастрофою для нижчих ліг, для жіночого футболу і більш широкої футбольної спільноти.
Турнір створюють тільки для того, щоб служити корисливим господарям, які давно перестали піклуватися про своїх уболівальниках. Повна зневага до спортивних заслуг. Трагедія", - зазначив Фігу.
This so called « Superleague » is anything but « Super ». This greedy and callous move would spell disaster for our grassroots, for women’s football, and the wider football community... (1/2)— Luís Figo (@LuisFigo) April 19, 2021
Нагадаємо, про створення Суперліги було оголошено в ніч з 18 на 19 квітня. На цей час свою участь в турнірі підтвердили 12 команд: Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем, Челсі, Атлетіко, Барселона, Реал, Інтер, Мілан і Ювентус.