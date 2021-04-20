 Фігу: Суперліга створюється, щоб служити корисливим господарям | Футбол | Champion.com.ua
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Фігу: Суперліга створюється, щоб служити корисливим господарям

Сьогодні 10:56 899 0
Португалець засудив створення нового футбольного турніру
Фігу: Суперліга створюється, щоб служити корисливим господарям
#Фігу, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Легендарний футболіст збірної Португалії Луїш Фігу не підтримує створення європейської Суперліги.

Про це заявив сам ексгравець.

"Ця так звана Суперліга - це все що завгодно, але тільки не супер. Цей жадібний і безсердечний крок стане катастрофою для нижчих ліг, для жіночого футболу і більш широкої футбольної спільноти.

Турнір створюють тільки для того, щоб служити корисливим господарям, які давно перестали піклуватися про своїх уболівальниках. Повна зневага до спортивних заслуг. Трагедія", - зазначив Фігу.

Нагадаємо, про створення Суперліги було оголошено в ніч з 18 на 19 квітня. На цей час свою участь в турнірі підтвердили 12 команд: Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем, Челсі, Атлетіко, Барселона, Реал, Інтер, Мілан і Ювентус.

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