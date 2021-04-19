Реал пояснив свою участь у Суперлізі

Мадридський клуб став одним із засновників нового турніру

Джерело - AS.

Запропоновані УЄФА і ФІФА методи не вирішують фундаментальних проблем у футболі.

Про це заявляє пресслужба Реала.

"Пандемія коронавірусу показала, що для підвищення цінності і підтримки футбольної піраміди в цілому необхідно стратегічне бачення і комерційний підхід. В останні місяці проводилися інтенсивні консультації з керівними органами з приводу майбутнього формату європейських турнірів. Клуби-засновники вважають, що рішення, пропоновані регулюючими органами, не вирішують фундаментальних проблем, які полягають як у необхідності пропонувати матчі вищої якості, так і в отриманні додаткових фінансових ресурсів для всього футбольного світу", - йдеться у заяві мадридського клубу.

Нагадаємо, про створення Суперліги було оголошено в ніч з 18 на 19 квітня. Свою участь в турнірі, крім Реала, підтвердили ще 11 команд: Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем, Челсі, Атлетіко, Барселона, Інтер, Мілан і Ювентус.

Раніше повідомлялося, що президент УЄФА Александер Чеферін жорстко засудив клуби, які братимуть участь в змаганні.