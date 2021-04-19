Луческу: Не можна допустити створення Суперліги

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу негативно ставиться до створення європейської Суперліги.

Про це заявив сам фахівець.

"Не можна допустити, щоб Суперліга була створена. У корені цього стоять американці, які хочуть зробити те, що вони зробили в Сполучених Штатах. Вони думають, що це бізнес, а не спорт. Гроші будуть розподілені між акціонерами. Сумніваюся, що гроші підуть на поліпшення команд, академій та футболістів.

Буде прикро, адже футбол створювався як масовий спорт, а не бізнес. Це був спорт робочих в Англії. Ось як він виріс. А зараз все стискається в міхур. Найголовніше, що зникне дух змагання. А для футболу це найголовніше. Родзинка футболу полягала в тому, що маленькі команди грали з великими. Це повністю на заваді розвитку футболу в інших країнах. Є країни, які туди не потраплять. Це не в дусі футболу", - сказав Луческу.