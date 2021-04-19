Керівництво Барселони визначився з долею Кумана

Нідерландський фахівець отримав повну підтримку від президента клубу

Головний тренер Барселони Рональд Куман продовжить роботу головним тренером команди в наступному сезоні.

Про це повідомляє Sport.es.

Перемога над Атлетіком у фіналі Кубка Іспанії (4:0) переконала керівництво каталонського клубу в необхідності зберегти нідерландського фахівця.

Відзначається, що відставка фахівця відбудеться тільки в разі непередбачених обставин.

Куман очолив команду влітку минулого року. На цей час каталонський клуб займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, набравши 65 очок.