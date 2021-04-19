Назви клубів і принцип їхнього відбору наразі невідомий

Джерело - Чемпіон.

Засновники Європейської Суперліги, вочевидь, продовжують сподіватися на підтримку ідеї нового турніру з боку французьких клубів.

Про це повідомляє AFP.

Близьке до засновників ліги джерело агентства запевнило, що французькі клуби незабаром приєднаються до них. Назви клубів і принцип їхнього відбору наразі невідомий.

Раніше, 12 найкращих футбольних клубів Європи оголосили про створення нового турніру - Суперліги.

До клубів-засновників увійшли: Мілан, Арсенал, Атлетіко, Челсі, Барселона, Інтер, Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Реал і Тоттенгем.