Джерело - Чемпіон.
Засновники Європейської Суперліги, вочевидь, продовжують сподіватися на підтримку ідеї нового турніру з боку французьких клубів.
Про це повідомляє AFP.
Близьке до засновників ліги джерело агентства запевнило, що французькі клуби незабаром приєднаються до них. Назви клубів і принцип їхнього відбору наразі невідомий.
Раніше, 12 найкращих футбольних клубів Європи оголосили про створення нового турніру - Суперліги.
До клубів-засновників увійшли: Мілан, Арсенал, Атлетіко, Челсі, Барселона, Інтер, Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Реал і Тоттенгем.