Динамо може істотно постраждати через створення Суперліги

Бюджет київського клубу на наступний сезон буде істотно зменшений

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо, як і багато інших клубів, може фінансово постраждати від створення Суперліги.

Про це повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.

"Восени цього року УЄФА, який і так натякнув нам недавно про зниження розміру бонусів ЛЧ 2021/2022, втративши левову фінансову частку телеконтрактів, зламає Суркісам бюджет на наступний сезон. Без виплат Ньона доведеться туго. Дуже", - сказано в повідомленні.

Раніше 12 клубів-грандів європейського футболу офіційно оголосили про створення нової Європейської Суперліги (ESL), в якій братимуть участь 20 команд.